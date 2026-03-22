Acidente na via rápida no Funchal

Um condutor despistou-se na manhã deste domingo, 22 de Março, pelas 10 horas, na via rápida, um pouco antes da zona da Boa Nova.

De acordo com as informações disponíveis, deste acidente não terão existido feridos, uma vez que nenhuma corporação de bombeiros foi accionada para o local.

A ocorrência foi acompanhada pela Vialitoral, que esteve no local a assegurar as condições de circulação.