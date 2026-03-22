Sismo de 1.7 registado ontem ao largo do Funchal

Um sismo de magnitude 1.7 na escala de Richter foi registado, ontem à tarde, no mar a sul do Funchal.

De acordo com os registos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 15h30 deste sábado, 21 de Março, com epicentro a 16 km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um "microssismo", não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.