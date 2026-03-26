Governo anuncia 10 cêntimos de desconto por litro

O presidente do Governo Regional anunciou hoje cortes de 10 cêntimos na gasolina e no gasóleo comum na Madeira, mantendo o diferencial de 36,6 cêntimos no gasóleo colorido face ao continente. O subsídio à garrafa de gás sobe para 25 euros quando a atualização de preços no continente entrar em vigor. Para o gasóleo comum, sem margem fiscal, haverá ajustes administrativos em armazenamento e transporte. Os preços continuam a ser fixados semanalmente, com os novos valores ainda por definir.

As declarações foram feitas à margem da cerimónia do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, que formaliza hoje o financiamento de 139 projectos, num total de 4,7 milhões de euros.