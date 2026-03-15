50 litros de combustível já custam mais do que na anterior crise?

No espaço de duas semanas muito mudou no que toca aos custos para atestar o depósito de combustível, seja pelo gasóleo (o mais consumido) seja pela gasolina, nomeadamente o 95 o mais consumido deste tipo por ser o mais barato. Há quem faça as contas de cabeça e há quem olhe apenas aos grandes números, sem fazer realmente os cálculos sobre o que terá de desembolsar hoje, domingo, ou a partir de amanhã, quando os dois combustíveis custarem 'o olho da cara'.

E há até quem já previsse que os preços na Madeira iriam, muito em breve, estar mais altos do que nos Açores, por exemplo, ainda até a semana passada continuavam com preços da gasolina e do gasóleo acima dos da Madeira. Mas será que é mesmo assim? Fizemos as contas e, primeiro, é quase certo que os madeirenses estiveram algum tempo a pagar valores abaixo do habitual, segundo os açorianos vão seguramente sentir o aumento significativo somente lá para Maio, e terceiro, ainda pagamos menos do que há 4 anos aquando da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Antes de mais é preciso referir que os tema Madeira vs Açores, além de frequente sempre que se aborda a temática dos combustíveis, foi recentemente algo de um facto-check no DIÁRIO.

Gasolina e gasóleo nos Açores são os mais baratos do País? A declaração do secretário regional da Economia e líder regional do CDS, José Manuel Rodrigues, feita no último sábado, durante a tomada de posse dos órgãos concelhios do CDS-PP Santa Cruz, segundo a qual o preço dos combustíveis na Madeira “será sempre o mais baixo do país”, gerou inúmeras reações nas redes sociais. Entre os comentários publicados na página de Facebook do DIÁRIO repetiu-se uma ideia concreta, a de que os Açores têm os combustíveis mais baratos do País.

Os preços dos combustíveis voltaram a subir em Março de 2026, num contexto de tensão internacional devido ao conflito no Médio Oriente e de volatilidade nos mercados energéticos. Uma comparação entre Madeira, Açores e continente português mostra diferenças significativas nos preços e no ritmo das actualizações, levantando dúvidas frequentes entre os consumidores sobre onde se paga mais e porquê. A análise dos dados disponíveis permite esclarecer vários pontos.

Quem tem os combustíveis mais baratos?

Para a semana de 16 de Março de 2026, os preços máximos indicados são os seguintes: na Madeira, a gasolina sem chumbo 95 custa 1,656 €/litro e o gasóleo rodoviário 1,700 €/litro. Nos Açores, a gasolina está a 1,635 €/litro e o gasóleo a 1,521 €/litro. No continente, os preços médios situam-se em cerca de 1,883 €/litro para a gasolina 95 e 1,937 €/litro para o gasóleo.

A comparação é clara: os Açores apresentam os combustíveis mais baratos nas duas categorias. A Madeira surge numa posição intermédia, enquanto o continente apresenta os valores mais elevados. No caso do gasóleo, a diferença é particularmente expressiva: um litro custa cerca de 0,416 € mais no continente do que nos Açores.

Quanto custa encher um depósito?

Considerando um depósito de 50 litros, a diferença torna-se mais visível. Para a gasolina, o custo é aproximadamente 81,75 € nos Açores, 82,80 € na Madeira e 94,15 € no continente. No gasóleo, um depósito custa cerca de 76,05 € nos Açores, 85,00 € na Madeira e 96,85 € no continente. Assim, um condutor no continente pode pagar mais de 20 euros adicionais por depósito de gasóleo comparado com um condutor nos Açores e quase mais 12 euros face à Madeira.

Como evoluíram os preços desde o início do conflito recente?

Desde o final de Fevereiro, os preços aumentaram sobretudo na Madeira e no continente. Na Madeira, a gasolina subiu cerca de 7,2 cêntimos por litro e o gasóleo cerca de 18,7 cêntimos. No continente, a subida foi semelhante, com cerca de 7 a 8 cêntimos na gasolina e perto de 19 cêntimos no gasóleo. Já nos Açores, os aumentos foram menores: cerca de 3,7 cêntimos na gasolina e 4,7 cêntimos no gasóleo.

A principal explicação está no sistema de actualização dos preços. Na Madeira e no continente, os preços reflectem as variações do mercado internacional de forma semanal. Nos Açores, o preço máximo é fixado mensalmente, o que faz com que as alterações sejam mais espaçadas e, por vezes, aparentemente mais suaves. Neste momento, por exemplo, os madeirenses vão passar a pagar mais 10,85 euros por 50 litros de gasóleo do que pagavam na semana anterior ao início do conflito, enquanto a gasolina 95 custa mais 4,45 euros por 50 litros no depósito.

Porque subiu mais o gasóleo?

Este tema também já foi alvo de um fact-check no DIÁRIO. Por isso, além de recomendarmos a leitura desse trabalho, importa frisar que o gasóleo tem registado aumentos mais fortes do que a gasolina em toda a Europa. Isto deve-se à maior procura por diesel no transporte de mercadorias, na agricultura e em vários sectores industriais. Além disso, a Europa perdeu uma parte significativa das importações de gasóleo provenientes da Rússia desde a guerra na Ucrânia, aumentando a dependência de fornecedores do Médio Oriente, dos Estados Unidos e da Índia. Qualquer instabilidade nestas regiões tende a afectar primeiro o preço do diesel, que é o que está a acontecer neste momento.

É a primeira vez que a Madeira tem o gasóleo mais caro do que a gasolina? O aumento do preço dos combustíveis a partir da próxima segunda-feira, ontem anunciado pelo Governo Regional, já fez disparar vários ‘alarmes’, sobretudo porque o gasóleo tem um aumento superior a 18 cêntimos por litro. No caso do gasóleo rodoviário, o aumento será de 0,187 euros, com um litro a custar 1,700 a partir da próxima semana; enquanto no gasóleo colorido e marcado, o preço sobre 0,188 euros, fazendo com que um litro passe a custar 1,216 euros.

Quanto do preço são impostos?

Outra conclusão relevante é a estrutura do preço final. Em Portugal, uma parte significativa do valor pago pelos consumidores corresponde a impostos. No continente, mais de metade do preço de um litro de gasolina pode resultar de impostos como o ISP e o IVA. Na Madeira, a carga fiscal é ligeiramente menor, o que ajuda a explicar porque o preço final pode ser inferior ao do continente.

Para muitos, o preço no painel luminoso é um mistério composto apenas por petróleo e lucro. A realidade é bem diferente. Olhando para a Gasolina 95, a divisão do preço revela que o produto petrolífero (refinaria) representa apenas cerca de 37% a 39% do valor final.

No Continente, onde a gasolina ronda os 1,883 €/l, a carga fiscal (ISP + IVA) é esmagadora: 0,98 € por cada litro vai directamente para os cofres públicos. Ou seja, mais de metade do valor pago é imposto. Na Madeira, o cenário é ligeiramente mais brando devido a uma fiscalidade diferenciada: dos 1,656 €/l, cerca de 0,76 € são taxas (46% do preço).

Na prática, isto significa que ao encher um depósito de 50 litros, um condutor no Continente paga 49 € de impostos, enquanto na Madeira paga 38 €. Uma diferença de 11 euros por depósito que nasce, quase exclusivamente, da política fiscal.

Conclui-se que os Açores continuam a ter os combustíveis mais baratos de Portugal, seguidos da Madeira, enquanto o continente apresenta os preços mais elevados, mas há formas óbvias de amenizar estes aumentos. Bastará ao Estado ou às Regiões Autónomas cortarem, como o Governo da Madeira fez na última semana, no imposto sobre produtos petrolíferos, mas também pode cortar no IVA. E sem esquecer as reservas estratégicas de combustível. Ainda haverá margem para não ser um drama ir à bomba de combustível.