Gasolina a 1,742 € e gasóleo a 1,796 € por litro

Os preços dos combustíveis na Madeira vão aumentar a partir de segunda-feira, dia 23, de acordo com o Despacho Conjunto n.º 29/2026, publicado pelas Secretarias Regionais da Economia e das Finanças.

A gasolina super sem chumbo IO 95 passa a custar 1,742 € por litro, enquanto o gasóleo rodoviário sobe para 1,796 € por litro. Já o gasóleo colorido e marcado fixa-se nos 1,310 € por litro.

Face aos valores em vigor até domingo, estes preços representam aumentos de 8,6 cêntimos por litro na gasolina, 9,6 cêntimos no gasóleo rodoviário e 9,4 cêntimos no gasóleo colorido e marcado, tal como o DIÁRIO avançou na edição desta sexta-feira.

Os novos preços entram em vigor às 0 horas de 23 de Março de 2026, mantendo o regime de preços máximos definido pelo Governo Regional.

O despacho, assinado hoje pelos secretários da Economia e das Finanças, actualiza assim os valores praticados na Região Autónoma da Madeira, acompanhando a evolução dos mercados, ainda que com mecanismos de mitigação.