Governo reduz em 10 cêntimos no gasóleo para agricultura e pesca

O Governo deve aprovar esta semana uma redução de 10 cêntimos no gasóleo agrícola, para os produtores florestais e pescadores, face ao aumento do preço dos combustíveis causado pela guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irão, disse hoje o ministro da Agricultura.

"Nós, ainda esta semana teremos uma baixa [...] para o gasóleo agrícola colorido, para os produtores florestais e os pescadores", afirmou José Manuel Fernandes aos jornalistas, à margem de um evento na Tapada Nacional de Mafra, no distrito de Lisboa.

"O objetivo é, em relação à semana de referência, baixar 10 cêntimos sempre que o aumento seja superior a esse montante", detalhou o governante.

A medida, adiantou, vai ser discutida na sexta-feira em Conselho de Ministros e "já há no fundo esse compromisso do Ministério da Agricultura e também do Ministério das Finanças".

O ministro da Agricultura admitiu avaliar outro tipo de apoios "em função, por exemplo, da duração da guerra e dos prejuízos que ela trouxer".

Neste sentido, adiantou que a tutela está "a trabalhar" numa "fórmula de apoio" para fazer face ao aumento dos fertilizantes.