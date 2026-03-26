Aviões 'às voltas' no Aeroporto da Madeira

Três voos com destino ao Aeroporto Internacional da Madeira encontram-se, neste momento, a efectuar esperas no espaço aéreo da ilha.

Foto Flight Radar

Tudo indica que a situação poderá estar relacionada com as condições de vento que se fazem sentir.

De acordo com a informação disponível no site ANA Aeroportos, tratam-se dos voos DI 6578, proveniente de Leipzig e operado pela Marabu, W6 2397, oriundo de Budapeste, da companhia Wizz Air Hungary, e BA 2718, com origem em Londres (Gatwick), operado pela British Airways, todos com hora prevista de chegada por volta das 16h10 ao Terminal 1.

As aeronaves permanecem em circuito de espera enquanto aguardam condições favoráveis para a aterragem, não havendo, de momento, informações de voos divergidos.