Mais de 20 voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Mais de duas dezenas de voos já foram cancelados, esta tarde, no Aeroporto da Madeira, afectando tanto chegadas como partidas, devido às condições meteorológicas adversas que se fazem sentir no arquipélago.

Os ventos fortes e a instabilidade atmosférica estão condicionar, uma vez mais, a operação aérea, causando constrangimentos significativos a passageiros e companhias aéreas.

Além dos cancelamentos, há ainda registo de dezenas de voos divergidos para outros aeroportos, como medida de segurança perante a impossibilidade de aterragem na pista de Santa Cruz.

De salientar que a previsão meteorológica aponta para um agravamento das condições ao longo das próximas horas, o que poderá resultar em mais cancelamentos até ao final do dia.

Aviso laranja para chuva na costa Sul e regiões montanhosas a partir das 21 horas O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso laranja para a chuva, válido para a Costa Sul e regiões Montanhosas da Madeira, entre as 21 horas desta quinta-feira, dia 19 de Março e as 6 horas de sexta-feira, dia 20 de Março. Prevê-se, por isso, um agravamento do estado do tempo.

De acordo com a estação meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) localizada no Caniçal, a rajada de vento mais forte sentida nas proximidades do aeroporto foi de 110 km/h, às 14 horas.

Ainda assim, é de destacar que foi no Chão do Areeiro, no Parque Ecológico do Funchal, que foi registada a rajada mais forte até ao momento, com um valor de 114 km/h, às 15h20.