34 voos cancelados no Aeroporto da Madeira esta quinta-feira

A operação no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo tem estado fortemente condicionada esta quinta-feira, 19 de Março, devido aos efeitos provocados pela Depressão Therese, nomeadamente fortes rajadas de vento e precipitação.

Segundo os dados aferidos pelas 18h30, foram cancelados um total de 34 voos, entre 17 chegadas e 17 partidas na pista de Santa Cruz, entre as 11 horas 22h55, afectando milhares de passageiros, provenientes e com destino a diversas cidades nacionais e europeias.

Embora os dados da estação meteorológica de Santa Catarina, na zona do aeroporto, estejam indisponíveis, sabe-se que a maior rajada de vento nesta quinta-feira na Madeira foi alcançada na estação do Chão do Areeiro, que registou 114 km/h pelas 15h30. Em segundo lugar surge a estação do Caniçal, com o valor de vento máximo de 110 km/h às 14 horas.

As condições meteorológicas serão agravadas esta noite. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso laranja para precipitação, por vezes forte, persistente e acompanhada de trovoadas, válido para a Costa Sul e regiões montanhosas da Madeira, entre as 21 horas de hoje e as 6 horas de sexta-feira.