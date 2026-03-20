Nona Volta à Madeira pelo Caminho Real arranca amanhã

Entre amanhã, 21 de Março, e 28 de Março de 2026 a Associação do Caminho Real da Madeira promove a IX Volta à Madeira pelo Caminho Real 23, "uma iniciativa que percorre cerca de 200 quilómetros, atravessando 37 freguesias e 10 concelhos da Região Autónoma da Madeira", informa uma nota da ACRM.

O primeiro dia da edição deste ano arranca "a partir da Igreja do Estreito da Calheta, com a presença do Sr. Padre Rui Sousa, e chegada à Igreja da Ribeira Brava. Será o início de uma jornada de oito dias que levará os participantes a contornar toda a ilha, com passagem por alguns dos mais emblemáticos percursos históricos e culturais da Madeira", informa.

Para esta edição "registou-se uma adesão muito significativa, com cerca de oito dezenas de participantes inscritos" e "destes, 47 irão realizar a totalidade dos cerca de 200 quilómetros da volta completa, um número recorde que confirma o crescente interesse e afirmação desta iniciativa no panorama do pedestrianismo regional", salienta.

A organização "tem acompanhado com atenção as condições climatéricas adversas que, nos últimos dias, têm condicionado a operação do Aeroporto da Madeira", uma situação que "poderá impedir a chegada atempada de cerca de 8 participantes provenientes do exterior da Região", calcula. "Caso não consigam aterrar durante o dia de sexta-feira, está previsto que se juntem ao grupo no domingo, garantindo ainda assim a sua participação neste edição da Volta", acredita a ACRM.

O primeiro dia "é designado pela organização como a etapa do 'Culto do Açúcar', prevendo-se uma jornada marcada pela chuva. Neste sábado, os caminheiros percorrerão as designadas 'Costas de Baixo', entre o Estreito da Calheta e a Ribeira Brava, numa zona historicamente associada à cultura da cana sacarina. Ao longo desta etapa, serão atravessados 17 locais de culto, entre igrejas, capelas, nichos e oratórios, testemunhos da profunda religiosidade e da organização social destas comunidades ao longo dos séculos", realça.

A IX Volta à Madeira pelo Caminho Real 23 "afirma-se como uma iniciativa de valorização do património histórico, cultural e natural da ilha, promovendo simultaneamente práticas de turismo sustentável e o reencontro com os antigos caminhos que estruturaram a mobilidade madeirense ao longo de séculos. A Associação do Caminho Real da Madeira convida todos os interessados a acompanharem esta iniciativa através das suas páginas nas redes sociais, onde serão partilhados, ao longo dos próximos dias, registos da caminhada, imagens, informações sobre cada etapa e outros momentos desta volta à ilha pelo Caminho Real", conclui a nota.