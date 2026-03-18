Futebol, drogas e guerra em destaque na imprensa

Bom dia. Os jornais nacionais desta quarta-feira, 18 de Março de 2026, apontam para variado tipo de notícias, com destaque para o futebol dos milhões, o consumo de drogas e a continuação da guerra. Mas há mais notícias.

Na revista Sábado:

- "Como tirar partido dos alimentos"

- "Realeza europeia com casa em Portugal. Harry e Meghan em Melides, várias princesas em Lisboa"

- "Família e jotas chegam ao Governo. Gabinetes com maridos, mulheres e um ex-vendedor de raquetes de padel"

- "Marcelo. Passadeiras, sofás e três carros: as compras na despedida de Belém"

- "Presidenciais. A nova vida dos ex-candidatos. Dívidas e férias em Cabo Verde"

No Correio da Manhã:

- "Centeno com pensão de 10 mil euros. Antigo ministro na reforma aos 59 anos"

- "Sporting 5 Bodo/Glimt 0. Milagre de milhões em Alvalade. Reviravolta épica com goleada"

- "Judiciária investiga tentativa de rapto de bebé"

- "Laplaine Guimarães. Homem-forte da câmara de Lisboa detido. Suspeitas de corrupção"

- "Julgamento. Sócrates com três advogados num dia"

- "Guerra no Médio Oriente. Israel mata braço-direito de Khamenei"

- "Sem experiência. Advogado sucede a enfermeiro nas renováveis"

- "Faro. Empresário caçado por abuso sexual de menina"

- "Benfica. José Mourinho exige mais de Rafa"

- "FC Porto. Thiago Silva pronto em semana de luto"

No Público:

- "Reforma do SNS tem dois anos, mas problemas persistem"

- "Futebol. Goleada que não se via há 62 anos mantém Sporting na Liga dos Campeões"

- "Antiguidades. O faqueiro em ouro de D. João V que foi até Maastricht"

- "Democracia. Moscovo e Pequim alargam cooperação na era Trump"

- "Corrupção. Iluminações de Natal levam a buscas em dez municípios"

- "Médio Oriente. Demite-se responsável de contraterrorismo de Trump. Líder iraniano morto por Israel"

- "Cisjordânia. 'Queremos matar-vos. Esta terra pertence-nos'. Portuguesa atacada por colonos"

No Jornal de Notícias:

- "Dois terços dos portugueses têm seguro de vida mas já foram mais"

- "Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Mata-leão. Noruegueses asfixiados pelos verdes e brancos na Champions. Depois de reviravolta histórica, segue-se o Arsenal"

- "Braga. Agressividade é o segredo para dar a volta ao Ferencváros. História joga a favor dos minhotos"

- "FC Porto. Thiago Silva de volta e pronto para batalha europeia"

- "Luvas de cem mil euros em casos de corrupção com luzes de Natal"

- "Gaia. Alargamento da A1 é pontapé de saída para revolução viária"

- "'Regionalização é quando o povo quiser', diz Castro Almeida"

- "Ataque de Israel mata Ali Larijani, chefe da segurança do Irão"

No Diário de Notícias:

- "Consumo de cocaína aumenta em Portugal e no resto da Europa. 'Ecstasy' está em queda acentuada"

- "Mário Centeno. 'O meu futuro está em aberto'"

- "Liga dos Campeões. Noite de glória em Alvalade: Sporting continua na 'Champions'"

- "Joe Kent. Primeira demissão na equipa de Trump por causa da guerra: 'Irão não era uma ameaça iminente'"

- "Parlamento. Direita não quer mudança de sexo para menores"

- "ULS de Lisboa Ocidental. Inspeção da Saúde vai analisar requisito de nacionalidade exigido em concursos de recrutamento"

- "Documentário. O cinema revisita a herança trágica de Leni Riefenstahl"

- "Carreira dual. Do pódio ao mercado de trabalho: atletas com apoio para o futuro"

No Negócios:

- "Guerra no Irão ameaça travar PIB em 0,2 pontos este ano"

- "António Ramalho, presidente do Fórum dos Administradores e Gestores: 'Todos os setores estão expostos' a efeitos do conflito"

- "Banco de Portugal. Consultores estão todos em condições de se aposentar"

- "Caixa e Fosun vão receber 321 milhões da Fidelidade"

- "Carlos Tavares investe em fábrica de calçado"

- "Sustentabilidade 20|30. Eduardo Freire Rodrigues, CEO da UpHill Health: 'Fazemos os hospitais funcionarem como se tivessem o triplo dos profissionais'"

- "Indústria naval. Lisnave com lucros mantém interesse na Mitrena"

No O Jornal Económico:

- "Empresas querem travar custos com carbono. Portugal opõe-se"

- "Três portugueses lideram lista de salários milionários. Diogo Costa, do Porto, com 4,8 milhões de euros por época é quem mais ganha. Rafa, do Benfica, e Trincão, do Sporting, vêm a seguir"

- "Jogo online deu mais de 353 milhões ao Estado"

- "Lactogal investiu 150 milhões na Ibéria, mas ainda quer ir às compras"

- "Franceses criam 580 empregos com calçado em Barcelos. 'Temos uma centralidade que favorece', diz o presidente da câmara"

- "Estados do Golfo arriscam recessão pior do que a sofrida na pandemia"

- "Vasp contesta regime temporário para distribuir imprensa"

- "BCE deve congelar taxas de juro, apesar da pressão dos custos da energia"

No O Jogo:

- "Liga dos Campeões. Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Brutal. Exibição arrasadora permitiu reviravolta histórica numa noite épica em Alvalade. Inácio, Pote e Suárez igualaram a eliminatória e, no prolongamento, Maxi Araújo e Nel concretizaram o 'milagre'"

- "Arsenal de Gyokeres é o adversário nos 'quartos'"

- "Rui Borges: 'A vontade de fazer algo diferente era infinita'"

- "FC Porto. Thiago Silva em nome da mãe. Central não esteve no funeral no Brasil e deve ser titular frente ao Estugarda"

- "Froholdt supera todos os registos da carreira"

- "André Oliveira sofreu lesão grave no joelho"

- "Benfica. 'Exigimos competir em igualdade de circunstâncias'. Rui Costa com recados na Gala Cosme Damião"

- "Aursnes eleito futebolista do ano"

- "River Plate volta a pensar em Otamendi"

- "Liga Europa. Braga-Ferencváros. 'Em 100 minutos tudo pode acontecer'. Carlos Vicens com mensagem de confiança ao plantel. Victor Gómez e Gabri avançam para o onze"

No A Bola:

- "Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Noite perfeita. Leão avassalador desde o primeiro minuto garante reviravolta histórica e presença nos quartos de final"

- "Rui Borges: 'Continuem a dizer que o treinador é fraco e não tem capacidade para o Sporting'"

- "Reencontro com Gyokeres frente ao Arsenal"

- "Benfica. Rui Costa exige 'respeito' pelo clube"

- "FC Porto. Thiago Silva pronto apesar do luto"

- "Liga Europa. Oitavos de final. 2.ª mão. SC Braga - Ferencváros. Guerreiros também buscam 'remontada'"

E no Record:

- "Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Brutal! Reviravolta espetacular garante quartos da Champions"

- "Leões igualam melhor participação de sempre"

- "Rui Borges. 'Quero mais respeito por mim'"

- "Arsenal 2-0 B. Leverkusen. Gyokeres é o próximo adversário"

- "M. City 1-2 Real Madrid"

- "Chelsea 0-3 PSG"

- "Benfica. Rui Costa ataca arbitragem"

- "FC Porto. Thiago Silva com jogo 1.000 à vista"

- "Sp Braga-Ferencváros"

- "Jorge Jesus escreve hoje.'No balneário mando eu, não o presidente'"