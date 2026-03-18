Futebol, drogas e guerra em destaque na imprensa
Bom dia. Os jornais nacionais desta quarta-feira, 18 de Março de 2026, apontam para variado tipo de notícias, com destaque para o futebol dos milhões, o consumo de drogas e a continuação da guerra. Mas há mais notícias.
Na revista Sábado:
- "Como tirar partido dos alimentos"
- "Realeza europeia com casa em Portugal. Harry e Meghan em Melides, várias princesas em Lisboa"
- "Família e jotas chegam ao Governo. Gabinetes com maridos, mulheres e um ex-vendedor de raquetes de padel"
- "Marcelo. Passadeiras, sofás e três carros: as compras na despedida de Belém"
- "Presidenciais. A nova vida dos ex-candidatos. Dívidas e férias em Cabo Verde"
No Correio da Manhã:
- "Centeno com pensão de 10 mil euros. Antigo ministro na reforma aos 59 anos"
- "Sporting 5 Bodo/Glimt 0. Milagre de milhões em Alvalade. Reviravolta épica com goleada"
- "Judiciária investiga tentativa de rapto de bebé"
- "Laplaine Guimarães. Homem-forte da câmara de Lisboa detido. Suspeitas de corrupção"
- "Julgamento. Sócrates com três advogados num dia"
- "Guerra no Médio Oriente. Israel mata braço-direito de Khamenei"
- "Sem experiência. Advogado sucede a enfermeiro nas renováveis"
- "Faro. Empresário caçado por abuso sexual de menina"
- "Benfica. José Mourinho exige mais de Rafa"
- "FC Porto. Thiago Silva pronto em semana de luto"
No Público:
- "Reforma do SNS tem dois anos, mas problemas persistem"
- "Futebol. Goleada que não se via há 62 anos mantém Sporting na Liga dos Campeões"
- "Antiguidades. O faqueiro em ouro de D. João V que foi até Maastricht"
- "Democracia. Moscovo e Pequim alargam cooperação na era Trump"
- "Corrupção. Iluminações de Natal levam a buscas em dez municípios"
- "Médio Oriente. Demite-se responsável de contraterrorismo de Trump. Líder iraniano morto por Israel"
- "Cisjordânia. 'Queremos matar-vos. Esta terra pertence-nos'. Portuguesa atacada por colonos"
No Jornal de Notícias:
- "Dois terços dos portugueses têm seguro de vida mas já foram mais"
- "Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Mata-leão. Noruegueses asfixiados pelos verdes e brancos na Champions. Depois de reviravolta histórica, segue-se o Arsenal"
- "Braga. Agressividade é o segredo para dar a volta ao Ferencváros. História joga a favor dos minhotos"
- "FC Porto. Thiago Silva de volta e pronto para batalha europeia"
- "Luvas de cem mil euros em casos de corrupção com luzes de Natal"
- "Gaia. Alargamento da A1 é pontapé de saída para revolução viária"
- "'Regionalização é quando o povo quiser', diz Castro Almeida"
- "Ataque de Israel mata Ali Larijani, chefe da segurança do Irão"
No Diário de Notícias:
- "Consumo de cocaína aumenta em Portugal e no resto da Europa. 'Ecstasy' está em queda acentuada"
- "Mário Centeno. 'O meu futuro está em aberto'"
- "Liga dos Campeões. Noite de glória em Alvalade: Sporting continua na 'Champions'"
- "Joe Kent. Primeira demissão na equipa de Trump por causa da guerra: 'Irão não era uma ameaça iminente'"
- "Parlamento. Direita não quer mudança de sexo para menores"
- "ULS de Lisboa Ocidental. Inspeção da Saúde vai analisar requisito de nacionalidade exigido em concursos de recrutamento"
- "Documentário. O cinema revisita a herança trágica de Leni Riefenstahl"
- "Carreira dual. Do pódio ao mercado de trabalho: atletas com apoio para o futuro"
No Negócios:
- "Guerra no Irão ameaça travar PIB em 0,2 pontos este ano"
- "António Ramalho, presidente do Fórum dos Administradores e Gestores: 'Todos os setores estão expostos' a efeitos do conflito"
- "Banco de Portugal. Consultores estão todos em condições de se aposentar"
- "Caixa e Fosun vão receber 321 milhões da Fidelidade"
- "Carlos Tavares investe em fábrica de calçado"
- "Sustentabilidade 20|30. Eduardo Freire Rodrigues, CEO da UpHill Health: 'Fazemos os hospitais funcionarem como se tivessem o triplo dos profissionais'"
- "Indústria naval. Lisnave com lucros mantém interesse na Mitrena"
No O Jornal Económico:
- "Empresas querem travar custos com carbono. Portugal opõe-se"
- "Três portugueses lideram lista de salários milionários. Diogo Costa, do Porto, com 4,8 milhões de euros por época é quem mais ganha. Rafa, do Benfica, e Trincão, do Sporting, vêm a seguir"
- "Jogo online deu mais de 353 milhões ao Estado"
- "Lactogal investiu 150 milhões na Ibéria, mas ainda quer ir às compras"
- "Franceses criam 580 empregos com calçado em Barcelos. 'Temos uma centralidade que favorece', diz o presidente da câmara"
- "Estados do Golfo arriscam recessão pior do que a sofrida na pandemia"
- "Vasp contesta regime temporário para distribuir imprensa"
- "BCE deve congelar taxas de juro, apesar da pressão dos custos da energia"
No O Jogo:
- "Liga dos Campeões. Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Brutal. Exibição arrasadora permitiu reviravolta histórica numa noite épica em Alvalade. Inácio, Pote e Suárez igualaram a eliminatória e, no prolongamento, Maxi Araújo e Nel concretizaram o 'milagre'"
- "Arsenal de Gyokeres é o adversário nos 'quartos'"
- "Rui Borges: 'A vontade de fazer algo diferente era infinita'"
- "FC Porto. Thiago Silva em nome da mãe. Central não esteve no funeral no Brasil e deve ser titular frente ao Estugarda"
- "Froholdt supera todos os registos da carreira"
- "André Oliveira sofreu lesão grave no joelho"
- "Benfica. 'Exigimos competir em igualdade de circunstâncias'. Rui Costa com recados na Gala Cosme Damião"
- "Aursnes eleito futebolista do ano"
- "River Plate volta a pensar em Otamendi"
- "Liga Europa. Braga-Ferencváros. 'Em 100 minutos tudo pode acontecer'. Carlos Vicens com mensagem de confiança ao plantel. Victor Gómez e Gabri avançam para o onze"
No A Bola:
- "Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Noite perfeita. Leão avassalador desde o primeiro minuto garante reviravolta histórica e presença nos quartos de final"
- "Rui Borges: 'Continuem a dizer que o treinador é fraco e não tem capacidade para o Sporting'"
- "Reencontro com Gyokeres frente ao Arsenal"
- "Benfica. Rui Costa exige 'respeito' pelo clube"
- "FC Porto. Thiago Silva pronto apesar do luto"
- "Liga Europa. Oitavos de final. 2.ª mão. SC Braga - Ferencváros. Guerreiros também buscam 'remontada'"
E no Record:
- "Sporting 5-0 Bodo/Glimt. Brutal! Reviravolta espetacular garante quartos da Champions"
- "Leões igualam melhor participação de sempre"
- "Rui Borges. 'Quero mais respeito por mim'"
- "Arsenal 2-0 B. Leverkusen. Gyokeres é o próximo adversário"
- "M. City 1-2 Real Madrid"
- "Chelsea 0-3 PSG"
- "Benfica. Rui Costa ataca arbitragem"
- "FC Porto. Thiago Silva com jogo 1.000 à vista"
- "Sp Braga-Ferencváros"
- "Jorge Jesus escreve hoje.'No balneário mando eu, não o presidente'"