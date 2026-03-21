Bombeiros chamados para abertura de porta na Rua do Til
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, para uma abertura de porta na Rua do Til, no Funchal. O alerta foi recebido pelas 11h15, após indicação de que estaria um forno ligado no interior da habitação.
Para o local foram mobilizados um veículo pesado de combate a incêndios, uma ambulância e oito operacionais.
Os bombeiros acederam à residência através de uma janela, mas, já no interior, confirmaram tratar-se de um falso alarme.
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