Bombeiros chamados para abertura de porta na Rua do Til

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, para uma abertura de porta na Rua do Til, no Funchal. O alerta foi recebido pelas 11h15, após indicação de que estaria um forno ligado no interior da habitação.

Para o local foram mobilizados um veículo pesado de combate a incêndios, uma ambulância e oito operacionais.

Os bombeiros acederam à residência através de uma janela, mas, já no interior, confirmaram tratar-se de um falso alarme.