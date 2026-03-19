Funchal vai contar com 'Bola do Mundo' durante o Mundial de Futebol

O Funchal vai contar com uma 'Bola do Mundo', ao longo da disputa do Campeonato do Mundo de futebol de 2026. A proposta partiu dos vereadores independentes, Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, e foi aprovada há instantes, em reunião de Câmara.

Segundo explica a proposta, agora aprovada, a 'Bola do Mundo' trata-se de uma escultura urbana temporária, que representa uma bola de futebol de grande dimensão, que será instalada num local público da cidade, enquanto essa competição estiver a ser disputada.

A instalação terá um carácter participativo, "permitindo que residentes e visitantes deixem a sua assinatura ou mensagem na superfície da bola ao longo do período do Mundial, simbolizando a unia o de pessoas de diferentes países em torno do futebol".

O que os vereadores defendem é "a promoção desta iniciativa como elemento turístico e cultural, incentivando a participação da comunidade local, dos visitantes e dos adeptos de futebol que se encontrem na cidade durante o Mundial".

Após o término do Mundial, a 'bola' deverá ser instalado permanentemente num espaço público da cidade, servindo como "monumento simbólico associado ao futebol, a dimensão internacional da cidade e a participação colectiva de milhares de pessoas".