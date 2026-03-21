FPF vai "eternizar" antigo guardião Silvino na Cidade do Futebol

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, afirmou hoje que "o futebol fica mais triste" com a morte de de Silvino Louro, na quinta-feira, anunciando que o ex-internacional português "ficará eternizado" na Cidade do Futebol.

"O futebol fica mais triste. Diria que serão os protocolos normais nestas alturas, a sua memória durante este fim de semana, mas será um dos embaixadores que ficará eternizado na nossa Praça dos Heróis [sita na Cidade do Futebol], como tem acontecido [com os restantes internacionais entretanto falecidos). Ficará eternizado para todo o sempre", anunciou, perante a comunicação social presente, à saída da Mesquita Central de Lisboa, onde hoje se realizou a cerimónia fúnebre de Silvino Louro.

O dirigente liderou a comitiva da FPF, na qual se incluíram os diretores da instituição e antigos os internacionais portugueses Toni, Domingos Paciência e Daniel Carriço, que prestaram a sua homenagem ao antigo guardião na mesquita, a exemplo de várias personalidades do futebol nacional como André Villas-Boas, presidente do FC Porto.

Também Matilde Faria, esposa do treinador José Mourinho, marcou presença, representando o atual técnico do Benfica que se encontra em estágio para o jogo que oporá os 'encarnados' ao Vitória de Guimarães, este sábado, no Estádio da Luz, para a 27.ª jornada da I Liga de futebol.

Na véspera, Mourinho marcou presença no velório do seu amigo e elemento das suas equipas técnicas no FC Porto, Chelsea, Inter Milão, Real Madrid e Manchester United, numa despedida de quase três horas, assim como Rui Costa, presidente do Benfica, clube que Silvino Louro representou como futebolista entre 1984 e 1994.

No velório de Silvino Louro também compareceram João Vieira Pinto, diretor da FPF, Joaquim Evangelista e José Carlos, presidente e vogal da direção do Sindicato dos Jogadores, respetivamente, Shéu Han, antigo jogador e dirigente que se notabilizou pelo Benfica, e ainda Emílio Butragueño, vice-presidente desportivo do Real Madrid.

O antigo guarda-redes Silvino Louro, que jogou por Benfica e FC Porto e foi internacional por Portugal, morreu na quinta-feira aos 67 anos.

Nascido em Setúbal, em 1959, Silvino representou Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Desportivo das Aves, Benfica, FC Porto e Salgueiros ao longo de duas décadas como jogador e conquistou oito troféus, por entre 23 internacionalizações ao serviço da seleção principal de Portugal.

O resto da carreira foi dedicado ao treino especializado de guarda-redes, com passagens por FC Porto, os ingleses do Chelsea e do Manchester United, os italianos do Inter Milão e os espanhóis do Real Madrid, sempre integrado na equipa técnica de José Mourinho, atual treinador do Benfica, antes de uma última experiência nos sudaneses do Al Hilal Omdurman.

O cortejo seguiu rumo ao Cemitério de Vale Flores, no Feijó, em Almada, onde Silvino Louro será sepultado pelas 15:15.