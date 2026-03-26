Interrupção no abastecimento de água afecta várias ruas no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informou, em comunicado, que o abastecimento de água encontra-se temporariamente interrompido em várias artérias da freguesia de Santo António e no Monte, devido à realização de novas ligações à rede pública.

Segundo a autarquia, a intervenção tem uma duração prevista de cerca de três horas e afecta a Estrada Comandante Camacho de Freitas, Caminho de Santo Amaro, Rua Orquídea, Rua Dr. Gastão de Deus Figueira, Bairro de Santo Amaro, Caminho das Preces, Poço Barral, Travessa das Preces, Azinhaga de Santo Amaro e Vereda do Cascalho.

A Câmara Municipal do Funchal adianta que a empresa municipal Águas do Funchal irá procurar minimizar os constrangimentos causados pela intervenção, estando igualmente prevista a comunicação directa e no local junto dos consumidores considerados mais sensíveis.

A reposição do fornecimento será efectuada assim que os trabalhos estejam concluídos.