Greve na Função Pública afecta escolas

Há escolas na Madeira afectadas, sobretudo com falta de funcionários, nesta manhã de segunda-feira.

A greve de 24 horas, convocada para a Função Pública pela Federação Nacional de Sindicatos Independentes da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Fesinap), começou à meia-noite e prolonga-se até às 23h59, abrangendo a administração central, regional e local.

De acordo com a Lusa, a greve pode afectar a educação e a saúde.

O DIÁRIO sabe que há escolas sem funcionários suficientes, pelo que os pais e encarregados de educação estão a ser aconselhados a voltar para casa com os filhos.

Segundo antecipou o secretário-geral da Fesinap, Mário Rui, haverá ainda eventuais impactos noutros organismos do Estado, nomeadamente no Instituto dos Registos e do Notariado, na Direção-Geral da Administração da Justiça, na Agência para a Integração Migrações e Asilo, bem como no Instituto da Segurança Social.

Segundo disse à Lusa, a Fesinap, que representa "perto de nove mil trabalhadores", entre os motivos que levaram à convocação desta greve estão os atrasos na avaliação de desempenho dos trabalhadores da Administração Pública, bem como a criação da carreira de técnico auxiliar de ação educativa e um reforço das contratações para o setor da saúde.

No que diz respeito à avaliação de desempenho, a Fesinap defende a revisão do Sistema integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), considerando que o atual sistema é "injusto" e pedindo nomeadamente que sejam eliminadas as quotas, "à semelhança daquilo que já acontece nos Açores", explica.

A revisão do SIADAP é um dos pontos que consta do novo acordo plurianual para a valorização dos trabalhadores da Administração Pública assinado em janeiro entre o Governo, a Fesap e o STE, estando o início das negociações previsto para o segundo semestre deste ano.

Segundo Mário Rui, a Fesinap quer ainda ser recebida pelo Governo para apresentar as suas propostas e integrar as negociações habituais que existem entre o executivo e os representantes da Administração Pública.