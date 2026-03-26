Rússia prepara ataques a sistemas de abastecimento de água

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou ontem que a Rússia está a preparar uma operação contra os sistemas de abastecimento de água do país, salientando a necessidade de reforçar a proteção das infraestruturas críticas e das defesas aéreas.

"Sabemos que os russos estão a preparar uma operação contra os sistemas de abastecimento de água nos próximos meses. Todas as comunidades devem levar a sério e com total responsabilidade a proteção destas instalações", afirmou Zelensky no seu discurso noturno divulgado através da plataforma Telegram.

Segundo a agência ucraniana Ukrinform, o chefe de Estado fez esta declaração após ter realizado uma teleconferência de coordenação a nível nacional, na sequência dos recentes ataques russos.

"Foi dada especial atenção à região de Chernihiv, onde a restauração do fornecimento de eletricidade continuou ao longo do dia. Também instruí os responsáveis governamentais e a equipa do Gabinete do Presidente para trabalharem com as nossas forças armadas em questões de defesa aérea, particularmente na proteção contra 'drones' nas regiões ocidentais da Ucrânia", afirmou.

Na quarta-feira, a Ucrânia repeliu o maior ataque aéreo diurno desde o início da guerra em grande escala lançada pela Rússia há mais de quatro anos.

Apesar de um número recorde de mísseis lançados, as forças de defesa aérea ucranianas destruíram mais de 94% dos alvos.

O ataque foi precedido por um ataque combinado envolvendo mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e 'drones' de ataque.

Também hoje, Zelensky anunciou que o seu governo está a trabalhar com parceiros europeus para expandir projetos conjuntos de produção de armamento, com foco nos 'drones'.

"Estamos também a trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros de confiança na Europa para ampliar os projetos conjuntos de produção de armas, em primeiro lugar, 'drones'. Estou grato a todos os países e a todos os líderes que já estão connosco. Haverá também novos acordos -- estamos a prepará-los", afirmou o líder ucraniano.

Zelensky salientou que esta cooperação permite à Ucrânia não só reforçar as suas próprias capacidades de defesa, mas também chamar a atenção global para a sua luta contra a invasão russa e conquistas na produção nacional de armas.

Na sequência de um ataque russo em grande escala, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou hoje que está a trabalhar na criação de uma nova linha de defesa aérea destinada a impedir ataques às regiões ocidentais do país.

Segundo os media ucranianos, o ministério informou que já foi realizado um trabalho complexo para estabelecer um sistema de defesa em camadas contra ameaças aéreas, com resultados visíveis nas principais cidades.

No total, a Rússia lançou ao longo de quarta-feira 999 drones do tipo Shahed.

Quase 250 'drones' foram utilizados apenas contra a região de Kiev, que segundo as autoridades os repeliu com total sucesso.

"Há um ano, tal número de 'drones' foi utilizado para ataques massivos em todo o território da Ucrânia. Ontem, foram completamente destruídos numa única região. Não foram registados alvos aéreos sobre Kiev -- exceto um bando de pássaros", afirmou o ministério.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.