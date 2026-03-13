Interrupção temporária da circulação rodoviária na Rua dos Ferreiros

A Câmara Municipal do Funchal informa que, no âmbito da execução de trabalhos de betonagens, será necessário proceder à interrupção da circulação rodoviária na Rua dos Ferreiros, no troço compreendido entre o Largo Severiano Ferraz e a Rua dos Netos.

A interrupção ocorrerá no dia 14 de Março, entre as 08h00 e as 18h00. No dia 17 de Março, será entre as 09h00 às 18h00;

Como alternativa de circulação rodoviária, recomenda a utilização da Rua 5 de Outubro e da Rua dos Netos.

Solicita ainda "a melhor compreensão pelos eventuais inconvenientes causados", apelando à "colaboração de todos os utentes no respeito pela sinalização temporária a instalar no local, bem como pelo cumprimento das indicações prestadas pelos agentes da Polícia de Segurança Pública".

Para mais informações, sugere que seja consultada a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.