Circulação interrompida para manutenção da ponte da Rua de Santa Maria

A partir de amanhã, 19 de Março, terão início trabalhos de manutenção e reforço estrutural da ponte situada na Rua de Santa Maria, no troço compreendido entre o n.º 165 e a Travessa dos Escaleres, informou a Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Numa nota remetida às redacções a autarquia refere que a intervenção insere-se no plano de conservação e segurança das infra-estruturas municipais, "com o objectivo de garantir a estabilidade, durabilidade e segurança da estrutura, assegurando melhores condições de circulação a médio e longo prazo".

Assim, durante a execução dos trabalhos, será necessário proceder à interrupção total da circulação rodoviária e pedonal no local.

A Câmara Municipal do Funchal apela à compreensão dos munícipes e utilizadores da via, recomendando o cumprimento da sinalização temporária instalada no local e a utilização de percursos alternativos.

Para mais informações, os interessados podem consultar a plataforma municipal de mobilidade: infomobilidade.funchal.pt.