'Silver Ray' vai pernoitar no porto do Funchal
O porto do Funchal está a acolher, esta quinta-feira, dois navios de cruzeiro, sendo que o 'Silver Ray' vai pernoitar na Região. A ele juntou-se o 'Spirit of Adventure', que zarpa ainda esta tarde.
O 'Silver Ray' transporta 695 passageiros e 538 tripulantes e saiu de Lisboa. A próxima paragem será em Casablanca, Marrocos, sendo que parte para esse porto pelas 18 horas de sexta-feira. O regresso a Lisboa está marcado para 5 de Abril, mas antes ainda pára em Marrocos (Casablanca e Tanger), Espanha (Málaga e Cádis) e Reino Unido (Gibraltar).
Já o 'Spirit of Adventure', a navegar com 960 passageiros e 503 tripulantes, chegou às 6h30, de Ponta Delgada, Açores. Vai passar o dia na pontinha, seguindo viagem às 17 horas para Santa Cruz de La Palma, Canárias. Está num cruzeiro de duas semanas, que começou a 20 de Março em Portsmouth, Reino Unido, fez escalas em Ponta Delgada, Funchal, e até ao final vai visitar Santa Cruz de La Palma, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote e Lisboa, antes de terminar a viagem a 3 de Abril, novamente em Portsmouth.