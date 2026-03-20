Nacional vai ao Porto via Lisboa
Depois de ter sido cancelado o voo para o Porto da comitiva do CD Nacional, que amanhã joga em Famalicão, a contar para a I Liga, a equipa viajará agora para Lisboa.
Depois de chegados à capital, jogadores, técnicos e dirigentes vão viajar pelas 16h00 rumo ao Porto. Uma alternativa de última hora para evitar o adiamento do jogo.
Os membros da equipa que procura fugir à despromoção estão entre as centenas de pessoas afectadas pela operacionalidade condicionada no Aeroporto da Madeira, por causa da depressão Therese.
A equipa conta entrar em campo pelas 15h30 de sábado no Estádio Municipal de Famalicão.