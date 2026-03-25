Porto do Funchal recebe três navios de cruzeiro e um veleiro

O Porto do Funchal recebe esta quarta-feira, 25 de Março, as escalas de três navios de cruzeiro e um veleiro, que estão a movimentar um total de 6.764 pessoas, 4.736 das quais passageiros e 2.028 tripulantes.

O movimento começou já na terça-feira, com a chegada, pela manhã, do AIDAluna e ao final do dia do Marella Voyager, que passaram a noite na cidade. Esta manhã, pelas 7 horas, juntou-se o Seven Seas Splendor, para uma escala de 11 horas, agenciada pela JFM Shipping.

O navio chegou de Ponta Delgada, nos Açores, e parte ao final da tarde, pelas 18 horas, para Lisboa, onde termina a viagem de duas semanas iniciada a 13 de Março em Miami, nos Estados Unidos. Está a navegar com 608 passageiros e 546 tripulantes, e antes de chegar ao Funchal passou pela Bermuda, e depois Horta, nos Açores.

Já o AIDAluna, uma escala da Blatas, a movimentar 2.889 pessoas (2.236 passageiros e 653 tripulantes), está a navegar na região da Cruise Atlantic Islands (CAI), numa viagem de 12 dias com paragens em Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura, La Gomera, Gran Canaria, Madeira e Marrocos. O navio segue viagem às 19 horas para Fuerteventura.

O Marella Voyager, com 1.892 passageiros e 785 tripulantes, agenciado pela Agência Ferraz, chegou na noite de terça-feira de Fuerteventura, e parte esta tarde, pelas 18 horas, para Santa Cruz de La Palma. O navio está também posicionado no itinerário CAI, a realizar um cruzeiro de uma semana por Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Madeira e La Palma.

Até sexta-feira, em fundeadouro, vai estar o veleiro sueco SS ALVA, com 44 tripulantes. Chegou de Tenerife e segue depois Málaga. É uma escala da Funchal Marítima.