Teste para a selecção lusa com várias ausências e também regressos

Portugal defronta no sábado o México, num particular de preparação para o Mundial2016 de futebol que marca a reabertura do mítico Estádio Azteca e em que a seleção nacional apresenta algumas baixas, mas também estreias e regressos.

No último estágio para o próximo Campeonato do Mundo, a equipa das 'quinas' chega à Cidade do México com ausências de 'peso', como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, capitão e sub-capitão da seleção lusa, respetivamente, e também Diogo Costa, 'dono' da baliza nacional, e Rúben Dias, o 'patrão' da defesa da formação de Roberto Martínez.

A dois meses e meio do Mundial2026, Roberto Martínez chamou Mateus Fernandes, médio do West Ham estreante em convocatórias da seleção principal, e fez regressar nomes como Ricardo Horta, Gonçalo Guedes, Samu Costa e Tomás Araújo, dando a última oportunidade para agarrarem um lugar na lista final de maio.

Já depois da primeira convocatória, o técnico espanhol foi obrigado a mudanças, com as lesões primeiro de Rodrigo Mora e Rafael Leão, e depois de Diogo Costa, fechando o lote em 26 jogadores com o guarda-redes Ricardo Velho e o avançado Paulinho.

Portugal chega assim ao duelo com o México, um dos anfitriões do próximo Campeonato do Mundo, em modo 'experiências', com vários jogadores a terem uma oportunidade única para se mostrarem a Martínez, embora numa altura em que a lista final para a competição parece quase fechada.

João Neves e Pedro Gonçalves, que trabalharam até agora de forma limitada, deverão ser poupados perante os mexicanos, já que Portugal tem novo particular agendado para 31 de março, mas perante os Estados Unidos, em Atlanta.

O encontro na Cidade do México poderá adicionar mais dois estreantes à lista da 'era' Martínez, que vai em 14 num período de três anos, com Mateus Fernandes a ser forte candidato a ter minutos no Azteca, enquanto Ricardo Velho deverá ter de esperar pelo duelo com os Estados Unidos, já que está 'tapado' por Rui Silva e José Sá.

Esta será a primeira vez que Portugal defronta o México na casa dos 'tricolores' e logo no mítico Estádio Azteca, que vai reabrir com capacidade para quase 90 mil espetadores, algo longe dos 120 mil que recebeu no passado, e que vai testar a equipa de Roberto Martínez para os efeitos de jogar numa altitude de 2.240 metros.

O México aparece liderado pelo veterano Javier Aguirre, técnico de 67 anos que está a viver a terceira passagem pelo comando da sua seleção e tem que larga experiência sobretudo no futebol espanhol, tendo chegado a comandar o Atlético Madrid entre 2006 e 2009.

A semanas de receber o Mundial, o futebol mexicano passa por uma crise de talento e geracional, com uma ausência de grandes figuras ou caras novas.

Aos 34 anos, o avançado ex-Benfica Raúl Jiménez, que atua no Fulham de Inglaterra, é a figura de maior destaque, assim como o médio Edson Álvarez, dos turcos do Fenerbahçe.

Entre os eleitos de Aguirre aparece o guarda-redes Guillermo Ochoa, que passou pelo AVS e agora está no Chipre, e que, aos 40 anos, continua a sonhar com a sexta presença na fase final de um Mundial, algo que apenas pode alcançado por Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.