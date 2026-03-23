Paulinho surpreendido no balneário com convocatória para a selecção

O avançado Paulinho, do Toluca, foi surpreendido já no balneário com a convocatória para a seleção portuguesa, num momento em que estava zangado com o empate da sua equipa no campeonato mexicano de futebol.

"Depois do jogo não sabia, estava chateado porque não ganhámos, mas, agora, obviamente, feliz. É um sonho de qualquer jogador representar a sua seleção e eu mais. Não é muito normal, Portugal, com o nível que a seleção tem, convocar um jogador de um continente muito longe, mas estou feliz", disse o jogador na zona mista após o empate na visita ao Pachuca.

Paulinho, que conta com três internacionalizações (dois golos), foi chamado pela primeira vez pelo selecionador Roberto Martínez para a seleção, pouco depois de Rodrigo Mora e Rafael Leão serem dispensados, devido a lesões.

No domingo à noite, na zona mista após o jogo do campeonato mexicano, Paulinho explicou que estava com cara de poucos amigos após a desilusão de um empate e que os seus companheiros de equipa não percebiam porquê.

"Estava com cara de zangado e os meus companheiros não percebiam porquê, ainda não sabia que tinha sido convocado, mas estou muito feliz. Ainda estou zangado porque não ganhámos, mas estou mais feliz do que estava quando acabou o jogo", acrescentou.

O avançado, de 33 anos, disse ainda que agora é o momento para aproveitar e trabalhar, "sempre com a esperança de poder jogar" pelo seu país, numa convocatória que diz que tanto ele, como outros, a mereciam.

"Obviamente que havia mais jogadores que podiam ser chamados, também era merecido, mas, sem dúvida, é merecido. (...) Se estou, é porque mereço muito. É diferente ser chamado na Europa e ser chamado cá. É merecido", frisou.

Portugal, que não vai contar com Cristiano Ronaldo, lesionado, defronta, em jogos particulares, o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.