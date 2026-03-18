Ausência de Ronaldo e de terceiro ponta de lança procura-se na convocatória de Martínez

O selecionador Roberto Martínez divulga na sexta-feira a primeira lista de convocados de Portugal do ano, e a última antes do Mundial2026 de futebol, com Cristiano Ronaldo praticamente como ausência certa e com algumas surpresas esperadas.

Sem atuar desde novembro de 2025, altura em que confirmou o apuramento para o próximo Campeonato do Mundo, a seleção nacional joga no México, em 28 de março, e depois nos Estados Unidos, em 31, em dois particulares que vão servir basicamente como um pré-estágio para a competição, que vai decorrer no verão precisamente nesses dois países e também no Canadá.

Martínez vai anunciar os convocados numa conferência marcada para as 12:30, na Cidade de Futebol, em Oeiras, numa lista em que é quase certa a ausência de Ronaldo.

O capitão da equipa das 'quinas' está sem jogar no Al Nassr desde 28 de fevereiro, devido a lesão, e dificilmente estará em condições para participar nos dois particulares com México e Estados Unidos.

O recordista mundial de internacionalizações (226) e golos (143) não falha uma convocatória por Portugal desde 2018, quando foi dispensado pelo na altura selecionador Fernando Santos na primeira fase de grupos da estreante Liga das Nações, para se adaptar ao seu novo clube, a Juventus.

Ronaldo, agora com 41 anos, só deverá assim voltar a vestir a camisola de Portugal em junho, sete meses depois da sua última aparição, em novembro de 2025, em Dublin, quando foi expulso (algo inédito pela equipa das 'quinas') na derrota por 2-0 com a Irlanda.

Nelson Semedo, habitual presença e também lesionado no seu clube, o Fenerbahçe, é baixa quase certa, numa convocatória 'mistério', já que irá trazer novas caras ou regressos, sobretudo no setor ofensivo.

Em janeiro, em entrevista à Lusa, Martínez assumiu a necessidade de levar um terceiro ponta de lança para o Mundial2026 e a 'missão' de resolver essa situação no estágio de março, situação que abre as portas a alguns nomes novos ou a alguns regressos.

Fábio Silva, André Silva e Ricardo Horta podem ouvir o selecionador dizer o seu nome na sexta-feira, assim como Chermiti, Pablo Felipe ou Paulinho, que atua precisamente no México.

Três vezes internacional em 2020, desde aí, o avançado de 33 anos tem estado excluído das listas da seleção nacional, mas uma 'segunda vida' no futebol mexicano pode abrir as portas novamente para Paulinho sonhar com um lugar no Campeonato do Mundo.

Como explicado na mesma entrevista à Lusa, Martínez apontou a opção de atuar em março nas Américas como uma forma de pré-adaptação às condições atmosféricas que vão encontrar no Mundial2026, sobretudo a nível de altitude e humidade.

Por essas razões, e também devido à adaptação ao fuso horário, é esperado que a comitiva lusa viaje com antecedência para a Cidade do México, bem antes da data do jogo, que servirá para assinalar a reabertura do Estádio Azteca.

Para já, esse encontro mantém-se inalterado, apesar de nas últimas semanas a Federação Portuguesa de Futebol ter assumido, por razões de segurança, que está a seguir em permanência a situação de violência no país.

No Mundial2026, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão e a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.