Várias entidades no terreno a verificar os danos do tornado

Horas depois de o tornado ter atingido o Porto Santo, começa agora a fase de avaliação dos danos.

Várias entidades do Governo e da Câmara Municipal do Porto Santo estão no terreno a fazer o levantamento dos prejuízos avultados provocados pelo fenómeno.

Fica o grande susto e o medo vivido pela população, que permanece apreensiva quanto à possibilidade de um novo episódio, numa altura em que a tempestade ainda não passou completamente.

Em declarações ao DIÁRIO, Artur Oliveira, da Proteção Civil, faz o rescaldo do fenómeno meteorológico que atingiu a Ilha Dourada: "Ontem a intervenção, em conjunto com o Serviço Municipal de Protecção Civil, mas também com os elementos afetos à Câmara Municipal [do Porto Santo], PSP, ARM, Bombeiros Voluntários - que fizeram um trabalho exemplar - o Gabinete de Apoio à Administração do Governo Regional, fizeram o que foi possível fazer. A nossa ideia foi actuar perante aquilo que estávamos a ver e todos aqueles episódios que estavam a circundar a zona do Campo de Baixo, que foi o maior teatro de operações", começou por referir.

Explica, ainda, que já foi reposta a normalidade da via da Estrada Regional 120 e acudiram cerca de quatro casos alertados por populares. "Feito isto, [o objectivo] foi minimizar, devolver um bocadinho a segurança às pessoas e às estruturas. Hoje, com a luz do dia, será feita nova avaliação".

"Foi algo agitante, repentino, não estávamos à espera, não haviam dados que apontavam para isto, mas aconteceu. E agora temos de reagir", disse.

Ontem, o Porto Santo foi atingido por um fenómeno atmosférico intenso com muita chuva e vento, e que também poderá ser descrito como um tornado, que causou diversos estragos em alguns pontos da ilha.