Estreante Mateus Fernandes na selecção para aprender e sonhar com Mundial'2026

O médio Mateus Fernandes, estreante em convocatórias da seleção portuguesa, afirmou hoje que recebeu a chamada do selecionador Roberto Martínez com muita emoção e admitiu que vai tentar ganhar um lugar no Mundial2026 de futebol.

"Estou muito feliz por estar aqui. Era um objetivo que eu tinha esta época, embora sabendo que a qualidade da equipa de Portugal é muito alta. Em termos de individualidades, é talvez a melhor da atualidade. Foi uma boa surpresa. Estava a treinar quando a minha namorada ligou-me a dar a noticia e foi um momento emotivo", afirmou Mateus Fernandes.

O jogador de 21 anos, que falava aos jornalistas na Cidade do Futebol, em Oeiras, explicou que tem "crescido muito" esta temporada no West Ham e deixou palavras de agradecimento ao treinador dos 'hammers', o português Nuno Espírito Santo.

"Estou um jogador mais maduro. Dentro e fora do campo. Estou aqui para tentar ir ao Campeonato do Mundo e para isso acontecer tenho de fazer as coisas direitas dia a dia. Encontrei estabilidade no West Ham e com o meu treinador. Ele confia muito em mim e quando assim é, as coisas acontecem naturalmente", contou o médio algarvio.

A viver os seus primeiros dias na seleção nacional, e já alertado que vai ser praxado, Fernandes assumiu algum nervosismo e confessou que vai tentar aprender o máximo ao trabalhar com "jogadores do mais alto nível".

"Aqui estou a treinar e a jogador com jogadores que via na televisão e eram exemplos para mim. É o caso, por exemplo, do Bruno Fernandes. Olhava e tentava aprender com ele já quando ainda estava no Sporting", concluiu Mateus, que fez a sua formação precisamente nos 'leões', antes de rumar a Inglaterra.

Portugal tem um treino, o último em solo luso neste estágio de março, agendada para as 10:30, com os primeiros 15 minutos, como é habitual, a serem abertos à comunicação social.

Na segunda-feira, no arranque dos trabalhos, Pedro Gonçalves ficou apenas pelo ginásio a fazer recuperação e não subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, enquanto Paulinho apenas se junta à comitiva lusa em solo mexicano.

O selecionador Roberto Martínez convocou inicialmente 27 jogadores, mas já perdeu o guarda-redes Diogo Costa, o médio Rodrigo Mora e o avançado Rafael Leão, todos devido a lesão, tendo entretanto chamado o guardião Ricardo Velho e o ponta de lança Paulinho.

Depois do almoço, a seleção nacional, cuja grande baixa é o capitão Cristiano Ronaldo, tem um voo agendado para as 14:30 em direção a Cancún, onde fica hospedada e a estagiar até sexta-feira, véspera do encontro com o México, que será no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.

Também um encontro particular, Portugal depois defronta os Estados Unidos em 31 de março, em Atlanta

No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.