Meta despede centenas de trabalhadores em várias filiais

A Meta, dona do Facebook, vai despedir centenas de funcionários de várias filiais, como da sua divisão de realidade virtual, Reality Labs, segundo noticiou a emissora CNBC, citando fontes familiarizadas com o processo.

Este novo corte de pessoal surge após uma onda de despedimentos realizada em janeiro, que afetou mais de 1.000 trabalhadores e que se insere na estratégia da empresa de reorientar o seu negócio para a inteligência artificial (IA).

A Meta indicou que tentará colocar os funcionários afetados dentro empresa, embora ainda não tenha indicado o número de despedimentos nem quantos poderão ser recolocados.

"As equipas da Meta são reestruturadas ou implementam mudanças periodicamente para garantir que estão na melhor posição para atingir os seus objetivos, sempre que possível, procuramos outras oportunidades para os funcionários cujos cargos possam ser afetados", declarou um porta-voz da Meta num comunicado divulgado pela CNBC.