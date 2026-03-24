É a primeira vez que Cristiano Ronaldo falha um estágio da selecção devido a lesão?

Cristiano Ronaldo é a grande baixa da selecção portuguesa para o último estágio antes do Campeonato do Mundo, torneio que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de Junho a 19 de julho de 2026. O jogo de abertura será o encontro entre o México e África do Sul, na Cidade do México.

Uma ausência de grande ‘peso’ ou não estivéssemos em presença daquele que muitos consideram o melhor jogador da história do futebol.

Desde que foi conhecido o ‘afastamento’ de CR7 dos trabalhos da selecção, multiplicaram-se os comentários nas redes sociais. Entre as muitas manifestações de apoio ao craque madeirense, alguns fãs de Cristiano Ronaldo mostraram as suas preocupações com o facto do capitão de Portugal ter-se lesionado numa altura tão próxima do Campeonato do Mundo. Outros, como Carlos Trindade, recordavam que a dedicação de Ronaldo a Portugal era tanta que esta era a primeira vez que CR7 falhava um estágio da selecção devido a lesão. Mas será que é mesmo assim?

As lesões não são rotineiras para o craque português, que ao longo da sua carreira, perdeu apenas 69 jogos por lesão. Este dado torna-se ainda mais impressionante levando em atenção que Ronaldo tem 24 anos de carreira e 1337 jogos feitos (incluindo jogos não oficiais).

Cristiano Ronaldo está sem jogar desde 28 de Fevereiro em virtude de uma lesão muscular contraída ao serviço do Al Nassr.

Visto como um exemplo de resistência em termos físicos e que raramente está lesionado, a verdade é que ao longo de mais de duas décadas da sua carreira, Cristiano Ronaldo já foi obrigado a parar algumas vezes devido a lesão.

Em 2010, uma lesão no tornozelo direito impediu CR7 de defrontar Malta em jogo da fase de qualifacação para o Mundial de 2010.

Em 2011, o craque madeirense sofreu uma lesão na perna esquerda e falhou, por isso, os jogos particulares de Portugal com o Chile e Finlândia.

Em 2012, jogava Cristiano Ronaldo no Real Madrid, não foi convocado pelo seleccionador Paulo Bento para um amigável com o Gabão.

Ainda em 2012, Cristiano Ronaldo vai falhar o arranque da campanha da seleção de Portugal rumo ao Euro 2012 de futebol, devido a uma lesão.

Em 2018, Cristiano Ronaldo falhou os dois jogos de Portugal. A 11 de Outubro frente à Polónia, a contar para a Liga das Nações e um amigável frente à Escócia, três dias depois em Glasgow.

Em 2020, o capitão da seleção nacional teve um problema num dedo do pé direito e, por isso, esteve ausente do jogo com a Croácia na primeira jornada da Liga das Nações.