Fim-de-semana de emoções fortes no atletismo regional

Este fim-de-semana promete ser de emoções fortes para o atletismo regional, com uma agenda cheia de eventos que vão movimentar atletas de todas as idades e públicos. De competições para os mais jovens a desafios radicais em trilhas, há opções para todos os gostos em um sábado e domingo repletos de acção.

A maratona de eventos começa no sábado, em Câmara de Lobos, com o 4.º Encontro Fun’Athletics em sub-12. Das 10h00 às 12h30, o Estádio de Câmara de Lobos será palco para a energia contagiante dos futuros craques do atletismo, em um evento organizado pela Associação de Atletismo da Madeira e o Clube Sport Marítimo.

Ainda no sábado, mas em Santa Cruz, a noite será iluminada pela 'Hora do Planeta'. Com início às 20h30 e término às 21h30, esta prova de carácter lúdico, com aproximadamente 2.000 metros, convida a população em geral a participar. A iniciativa é uma parceria entre a AARAM, o Santacruzense, a Junta de Freguesia de Santa Cruz e a Câmara Municipal de Santa Cruz.

No domingo, a adrenalina toma conta com o aguardado Trail do Ludens Clube de Machico. Os amantes da corrida em trilha terão duas opções para testar seus limites: o Trail Longo, com partida agendada para as 8h30, com desafiadores 26km, e o Trail Curto, com 15km. A largada para o Trail Curto está marcada para as 10 horas, prometendo paisagens deslumbrantes e muita superação.