Condições meteorológicas motivam alterações no calendário competitivo da Associação de Atletismo

A Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira informa que, devido às condições meteorológicas adversas previstas para este fim-de-semana, foram efectuadas alterações ao calendário competitivo, tendo o 4.º Encontro Fun’ Athletics sido adiado para o dia 28 de Março e a XI Castanhas a Correr reagendada para 8 de Agosto.

Mais informa, em nota à imprensa, que será divulgada, logo que possível, informação adicional relativa ao Campeonato Regional de Montanha, inicialmente previsto para domingo, dia 22 de Março.