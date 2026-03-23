Forte congestionamento na via rápida
Se já está na estrada, sabe que chove e há piso molhado, pelo que a primeira preocupação passa por ter cuidado com a condução. A segunda é que há congestionamento e não é pequeno, sobretudo se vai para a Via Rápida, nomeadamente no sentido Machico - Ribeira Brava.
São cerca de 6 km de extensão desde a subida do Caniço, passando pelas obras na Cancela, atravessando toda a zona de São Gonçalo e continuando, mas já menos intenso no nó de Pestana Júnior.
Conte com demoras, mas não apenas aqui. No centro do Funchal, uma vez que chove, há mais viaturas e com mais cautelas na estrada, pelo que há uma dose de paciência a ter nesta manhã de segunda-feira.