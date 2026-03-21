G7 exige a Teerão "fim imediato e incondicional" de ataques "injustificáveis"

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos países do G7 exigiram hoje ao Irão que "ponha fim imediata e incondicionalmente" aos seus ataques "injustificáveis" contra os países do Médio Oriente, segundo uma declaração conjunta.

"Exigimos o fim imediato e incondicional de todos os ataques levados a cabo pelo regime iraniano", pode ler-se numa declaração conjunta dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e o Alto Representante da UE), citada pela agência France-Presse (AFP).

No texto o G7 manifesta o seu apoio aos "parceiros no Médio Oriente face aos ataques injustificáveis da República Islâmica do Irão e dos seus aliados".

"Apoiamos o direito dos países injustificadamente atacados pelo Irão ou pelos seus aliados de defenderem o seu território e protegerem os seus cidadãos. Reafirmamos o nosso apoio inabalável à sua segurança, soberania e integridade territorial", acrescentaram os ministros dos Negócios Estrangeiros da organização.

Em relação à situação no estreito de Ormuz, uma importante via marítima para o petróleo, onde a navegação está bloqueada, o G7 enfatizou "a importância de preservar as rotas marítimas e a segurança da navegação, particularmente no estreito de Ormuz e em todas as principais vias navegáveis associadas, bem como a segurança das cadeias de abastecimento e a estabilidade dos mercados de energia".

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel iniciaram uma guerra contra o Irão, que já teve consequências em vários países, como os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Bahrein, entre outros, que, em resposta, foram atingidos por bombardeamentos.