Sábado com chuva forte e trovoada na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu geralmente muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial na vertente sul e terras altas da ilha da Madeira.
O vento fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas.
Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 14ºC de mínima e os 18.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 13.ºC de mínima e os 18.ºC de máxima.
Já para o Funchal também está previsto períodos de céu geralmente muito nublado e com aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sueste.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de oeste/noroeste com 2,5 a 3 metros, passando gradualmente a ondas do quadrante norte com 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros, passando gradualmente a ondas sul/sudoeste 2 a 2,5 metros.
A temperatura da água do mar irá variar entre os 17 e 18.ºC.