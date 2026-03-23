Semana arranca com alguma chuva
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 23 de Março, períodos de céu muito nublado e aguaceiros, podendo ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada.
O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) De leste/nordeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas.
As temperaturas vão variar entre os 13 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte/nordeste com 2 a 2,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas do quadrante sul com 1 a 1,5 metros.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.