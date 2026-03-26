123 profissionais certificados em segurança e emergência nas escolas de Santa Cruz

O Município de Santa Cruz promove, no próximo dia 30 de Março, pelas 15 horas, no Salão Nobre a cerimónia de entrega de certificados no âmbito do plano formativo dirigido aos estabelecimentos de ensino do concelho, sob a coordenação do Serviço Municipal de Protecção Civil e com a colaboração da Companhia de Bombeiros Sapadores.

A presente iniciativa contemplou acções de formação nas áreas de Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida (SBV), bem como de intervenção com meios de 1.ª intervenção no âmbito da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), visando o reforço das competências técnicas e operacionais da comunidade escolar em matéria de prevenção e resposta a situações de emergência.

No total, foram abrangidos 123 formandos, entre pessoal docente e não docente, provenientes de 14 estabelecimentos de ensino do concelho de Santa Cruz.

No decurso do plano formativo, foram igualmente realizados 8 exercícios/simulacros, em conformidade com o cronograma previamente definido para o concelho, permitindo testar procedimentos, avaliar a capacidade de resposta e consolidar práticas de actuação em contexto realista.

"Esta acção reveste-se de particular relevância no quadro da promoção de uma cultura de segurança em meio escolar, contribuindo para a capacitação dos agentes educativos e para o reforço da resiliência das comunidades locais", refere a autarquia.

A cerimónia de entrega de certificados constitui, assim, um momento de reconhecimento do empenho e participação de todos os envolvidos, bem como da importância estratégica da formação contínua no domínio da protecção civil e segurança colectiva.