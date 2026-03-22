Jovem ferido em acidente na via rápida em Santa Cruz

Um jovem de 20 anos ficou ferido, esta manhã, num acidente ocorrido na via rápida na zona do Albatroz, em Santa Cruz.

Alertados pelas 8h40, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz mobilizaram meios para o local para auxiliar a vítima.

Apesar de se desconhecer a gravidade dos ferimentos, sabe-se que o homem foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.