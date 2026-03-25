Escola do Campo de Baixo no Porto Santo regressou às aulas
A Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco, no Porto Santo, que ficou bastante danificada no telhado e em algumas vedações e janelas, após a passagem do tornado que atingiu a ilha na sexta-feira passada, regressou hoje ao activo.
O evento atmosférico deixou marcas visíveis em vários edifícios, casas e hotéis e durante segunda-feira e terça-feira, os trabalhos para reparação foram intensos.
Tudo agora esta operacional. Sendo assim, o referido estabelecimento escolar recomeçou, esta manhã, as suas
aulas e todos alunos e professores já estão nas suas actividades lectivas.