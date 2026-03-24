Prioridades do CDS para Santa Cruz levadas à representação parlamentar

Um encontro entre a comissão política concelhia de Santa Cruz do CDS e a deputada centrista Sara Madalena possibilitou o reforço da articulação entre a estrutura local do partido e a sua representação parlamentar regional, com vista a um acompanhamento mais próximo dos principais assuntos de interesse para o concelho.

Lídia Albornoz, Presidente da Comissão Política Concelhia de Santa Cruz, sublinhou que este encontro se insere na estratégia da estrutura local de reforçar a ligação entre a realidade do concelho e os diferentes espaços de intervenção política do partido, garantindo ainda maior atenção às questões que dizem respeito a Santa Cruz.

A educação, mobilidade e os transportes públicos, o saneamento e a habitação são alguns dos temas que a concelhia considera prioritários por terem impacto directo na vida das populações e na realidade do concelho. Aliás, Lídia Albornoz considera que o poder público tem falhado na resposta a problemas concretos que afectam o dia-a-dia dos santa-cruzenses, "sendo por isso necessário reforçar o acompanhamento político e a exigência de soluções para o concelho".

Nesta reunião ficou assumido o compromisso de reforçar e agilizar a comunicação entre a estrutura concelhia e a representação parlamentar do CDS, "de forma a garantir maior coordenação política, um acompanhamento mais próximo dos temas do concelho e uma intervenção mais eficaz na procura de respostas para Santa Cruz".

No final da reunião, a deputada Sara Madalena saudou a iniciativa do CDS-PP Santa Cruz e assumiu o compromisso de manter os canais de comunicação activos, dando conhecimento à estrutura concelhia de todas as iniciativas relacionadas com o município de Santa Cruz, solicitando, também, a melhor articulação entre as iniciativas concelhias e as actividades parlamentares.