Santa Cruz pretende criar estacionamento subterrâneo e espaço para eventos em Gaula

A vereação da Câmara Municipal de Santa Cruz, reunida esta quinta-feira, 19 de Março, aprovou a compra de um prédio na Achada de Baixo, freguesia de Gaula, onde a autarquia pretende proceder a uma intervenção urbanística que criará uma nova centralidade no Largo da Cerca, nomeadamente através da criação de um espaço de fruição pública, com uma praça e com estacionamento subterrâneo, assim como de um espaço para eventos.

Durante o encontro desta semana, o Município deliberou também a atribuição de mais de 700 bolsas de estudo, sendo 596 bolsas regulares, 56 bolsas de mérito e 52 bolsas artísticas, num investimento global superior a 300 mil euros.

Em nota emitida, a autarquia destaca que "reafirma o seu compromisso com a educação, promovendo a igualdade de oportunidades através do apoio aos estudantes no prosseguimento da sua formação académica". O objectivo da medida é fomentar a formação de quadros técnicos superiores, "essenciais para dinamizar e promover de forma sustentável o crescimento do concelho".

No âmbito deste apoio, a autarquia já beneficiou 5.553 jovens, num investimento de 4.190.600,00 euros, "reforçando a aposta na formação e educação dos jovens do concelho e preparando-os para o futuro".