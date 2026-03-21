Microssismo a sudeste de Santa Cruz

Um sismo de magnitude 1.4 na escala de Richter foi registado, esta madrugada, no mar a Sudeste de Santa Cruz.

De acordo com Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o abalo ocorreu às 4h56 deste sábado, 21 de Março, com epicentro a 22 km de profundidade.

Por ser de magnitude inferior a 2.0 na escala de Richter, este abalo é classificado como um "microssismo", não sendo perceptível pelos humanos e apenas detectado por sismógrafos.