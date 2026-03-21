Escola afectada por tornado no Porto Santo só abre na próxima quarta-feira

A Escola do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Campo de Baixo, no Porto Santo, encontra-se encerrada na sequência dos estragos provocados por um tornado que atingiu a ilha na sexta-feira.

Tornado provoca estragos no Porto Santo Vídeos e fotografias de porto-santenses ilustram aquilo que consideram ter sido um mini tornado

Várias entidades no terreno a verificar os danos do tornado Horas depois de o tornado ter atingido o Porto Santo, começa agora a fase de avaliação dos danos.

A informação foi avançada pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que confirmou que as intervenções de reparação já estão em curso. A reabertura do estabelecimento está prevista para a próxima quarta-feira.

A escola serve cerca de 100 crianças, distribuídas por uma sala de pré-escolar e pelos diferentes anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.