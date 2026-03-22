Pequena subida da temperatura mínima
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 22 de Março, uma pequena subida da temperatura mínima, céu geralmente muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada.
O vento deverá soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante leste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.
As temperaturas vão variar entre os 13 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 19 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, passando a ondas de norte na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros.
O serviço nacional meteorológico colocou a costa norte, a costa sul, as regiões montanhosas e o Porto Santo sob aviso meteorológico amarelo para precipitação. O IPMA alerta para precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas até às 18 horas de hoje.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.