Chuva forte e trovoada nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 17 de Março, apontam para períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros, que podem ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial durante a tarde. Com efeito, o arquipélago encontra-se sob aviso amarelo para precipitação, entre as 12 e as 21 horas de hoje.

Madeira sob aviso amarelo para chuva e mar agitado Já era expectável e agora confirma-se, o IPMA acaba ade lançar avisos amarelo para a chuva e o mar agitado que vigoram nas próximas 48 horas a partir de amanhã ao meio-dia.

Quanto ao vento, este soprará fraco (inferior a 15 km/h) de Sudoeste, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) a partir da tarde.

Na zona do Funchal o vento será fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se moderado (15 a 30 km/h) de sudoeste a partir da tarde.

Assinalar também uma pequena descida de temperatura, com os termómetros a variar entre os 14 e os 19ºC no Funchal e entre os 14 a 19ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, são esperadas ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.