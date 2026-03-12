Norte da Madeira com mais nuvens nas previsões do tempo para hoje

As previsões do tempo para esta quinta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira, em especial durante a tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê a ocorrência de aguaceiros, em especial na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, que poderão ser de neve nos pontos mais altos até ao fim da manhã, e diminuindo de frequência a partir do início da tarde.

O vento deverá soprar moderado (20 a 35 km/h) de Nordeste, por vezes forte (até 45 km/h) e com rajadas até 70 km/h nas terras altas e extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima, que no Funchal será de 20ºC, enquanto no Porto Santo não deverá ir além dos 18ºC. As mínimas serão de 15ºC e 14ºC, respectivamente.

No Funchal conte, igualmente, com períodos de céu muito nublado. Há, também, a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos até ao início da manhã. Na capital madeirense, o vento deverá ser fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Nordeste, com 2 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul, com um metro. A temperatura da água do mar rondará os 17/18ºC.