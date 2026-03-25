Fevereiro foi menos frio e menos chuvoso

O mês de Fevereiro teve registos de temperatura média do ar mais elevada foi registada na estação do Porto Moniz (17,8 °C), enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Pico do Areeiro (8,6 °C). "Comparativamente às normais climatológicas" para esse mês, "todas as estações para as quais foi possível efetuar esta análise (7 estações) apresentaram valores superiores aos de referência. Destaca-se a estação do Chão do Areeiro, com um desvio de +4,2 °C face à respetiva normal climatológica (5,6 °C)", informa hoje a Direção Regional de Estatística da Madeira.

A divulgação, que é feita mensalmente, da síntese dos principais dados meteorológicos de cada mês, é cedida pela Delegação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera I.P. (IPMA I.P), na Região Autónoma da Madeira (RAM). Assim, "relativamente às temperaturas extremas do ar, a temperatura máxima absoluta foi registada na estação da Quinta Grande (25,8 °C, no dia 24), e a temperatura mínima absoluta na estação do Pico do Areeiro (-1,0 °C, nos dias 3 e 28)".

Quanto à chuva, "o valor mais elevado de precipitação total foi registado na estação meteorológica do Pico do Areeiro (105,6 mm). Foi igualmente nesta estação que se observou o maior valor de precipitação diária, com 60,8 mm, registado no dia 26. Em contraste, o valor mensal mais baixo ocorreu na estação do Lido (8,0 mm)", números que como se constatará para Março parecem como a distância da 'terra à lua'.

"Comparativamente à normal climatológica 1961–1990 para o mês de Fevereiro, todas as estações apresentaram anomalias negativas, destacando-se o Chão do Areeiro (-284,5 mm)", acrescenta, num mês muito seco. "Relativamente ao número de dias com precipitação, a estação dos Prazeres destacou-se com os valores mais elevados nas diferentes classes. Registaram-se 13 dias com precipitação igual ou superior a 0,1 mm, correspondendo ao maior número de dias com chuva. O maior número de dias chuvosos (precipitação ≥ 1,0 mm) foi igualmente observado nesta estação, com 10 dias. No que respeita aos dias muito chuvosos (precipitação ≥ 10,0 mm), o valor máximo foi de 3 dias, registado nas estações dos Prazeres e do Pico do Areeiro".

No mês de Fevereiro, "os valores médios mensais da humidade relativa do ar variaram entre 54%, na estação do Pico do Areeiro, e 87%, na estação do Santo da Serra", sendo que "o valor mínimo diário da humidade relativa do ar foi registado na estação da Quinta Grande, com 2%, no dia 23, enquanto o valor máximo (100%) foi atingido em 11 estações, em diferentes dias do mês".

Quanto ao vento, "entre as estações meteorológicas com anemómetro, a maior intensidade média do vento foi registada na estação do Chão do Areeiro, com 26,4 km/h, enquanto a mais baixa ocorreu na estação do Monte, com 5,3 km/h. A rajada máxima do vento foi igualmente registada na estação do Chão do Areeiro, atingindo 116 km/h no dia 5".

No que toca ao número de dias com sol (insolação), "o número de horas de sol descoberto foi de 202,2 horas na estação do Funchal/Observatório, valor superior à respetiva normal climatológica (141,4 horas)", muito acima do habitual, portanto. "Na estação de Santa Catarina/Aeroporto registaram-se 193,8 horas de insolação, enquanto no Porto Santo/Aeroporto o valor foi de 166,6 horas, também acima da normal climatológica desta estação (134,5 horas)".

Por fim a temperatura da água do mar, em média e medida no Molhe da Pontinha (Funchal), "foi de 18,0 °C, valor superior em 0,3 °C à respetiva normal climatológica para este mês", sendo que "a temperatura média diária mais elevada foi registada nos dias 1 e 24, com 18,4 °C, enquanto a mais baixa (17,6 °C) ocorreu nos dias 7, 8 e 9 de Fevereiro", conclui a DREM.