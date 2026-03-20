Pelo menos 484 mortos por cólera em África este ano

Pelo menos 484 pessoas morreram de cólera este ano em África, onde foram reportados quase 18.500 casos suspeitos e 5.300 casos confirmados, anunciou ontem a agência de saúde da União Africana (UA).

"Desde o início deste ano, 14 países membros reportaram casos de cólera e 59% dos casos globais de cólera são em África", disse o diretor-adjunto de incidentes do Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC), durante a conferência de imprensa semanal 'online'.

"Com uma taxa de letalidade aguda de 2,03%, considerando as 484 mortes, este número é bastante elevado, e estamos a tentar reduzi-lo para pelo menos 1%", acrescentou Yap Boum.

Entre os países mais afetados estão a República Democrática do Congo (RDCongo), o Sudão do Sul e a Nigéria.

Boum sublinhou que a agência africana de saúde está a monitorizar o Sudão, após a declaração do fim do surto de cólera a 05 de março, para evitar ressurgimentos como os observados no Ruanda e no Zimbabué.

"Para já, estamos a monitorizar a situação para ver como podem implementar a avaliação pós-surto, identificar as lições aprendidas e como isso pode contribuir para o plano de eliminação da cólera em todo o continente até 2030", afirmou Boum.

No ano passado, o continente africano ultrapassou o recorde de infeções por cólera registado em 2024, com aproximadamente 262.300 casos confirmados e 5.900 mortes devido à doença.

Esta doença diarreica aguda é causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados com a bactéria 'vibrio cholerae' e está principalmente associada a um saneamento básico deficiente e a um acesso limitado a água potável.

Embora seja uma doença tratável que afeta crianças e adultos, a cólera pode ser fatal se não for tratada prontamente.