Turista que morreu no Ribeiro Frio era “proeminente” figura do montanhismo

O homem estrangeiro que ontem foi encontrado sem vida no Ribeiro Frio, junto ao viveiro das trutas ali existente, depois de ter sido dado como desaparecido no dia anterior, enquanto realizava uma caminhada na Vereda dos Balcões, era um "membro proeminente da Associação de Montanhismo da Croácia".

Numa nota publicada na página de Internet dessa Associação, podemos ler que se tratava de Hrvoje Gold, de 74 anos, engenheiro de formação, com carreira universitária de reconhecido mérito, tinha grande ligação ao montanhismo, tendo desempenhado vários cargos em diferentes associações da modalidade.

Referindo-se ao “trágico falecimento” na ilha da Madeira, notam a “marca excepcional” que deixou, salientando que “a sua partida prematura é uma perda irreparável para a comunidade de montanhismo na Croácia”.

Hrvoje Gold “manteve-se activo no montanhismo desde a década de 1970 até o último dia de sua vida”, acrescentam, notando que o mesmo foi instrutor da modalidade e esteve ligado ao cadastro de percursos pedestres na Croácia, incluindo vários projectos de ‘Infraestruturas de Montanhismo Seguras e Sustentáveis”, com mais de 4.200 quilómetros de percursos mapeados e mais de 3.000 placas de sinalização padronizadas instaladas nos últimos quatro anos.

“Colaborou activamente na preparação e criação de dezenas de mapas de montanhismo e na criação do portal web sigurnestaze.hr. Utilizou os seus conhecimentos de programação, bancos de dados, soluções inovadoras em realidade virtual e inteligência artificial para desenvolver o montanhismo”, lemos na mesma publicação.

O homem, que recebeu vários prémios e distinções pelo trabalho realizado em prol do montanhismo na Croácia e ao nível europeu, acabaria por perder a vida após percorrer um dos mais acessíveis trilhos classificados da Madeira, em circunstâncias que ainda não são conhecidas.

O croata estava inserido num grupo de cerca de 50 pessoas da mesma nacionalidade, entre as quais a sua esposa. O alerta para o seu desaparecimento foi dado pela hora do almoço da passada quarta-feira, após o grupo ter percorrido a Vereda dos Balcões (PR 11), um itinerário com cerca de três quilómetros (ida e volta). Concluído o trajecto, terão dado pela sua falta, acabando o seu corpo por ser encontrado, na tarde do dia seguinte, por um funcionário do Posto Aquícola do Ribeiro Frio e, posteriormente, pela Brigada de Busca, Salvamento, Socorro e Resgate em Montanha da Polícia de Segurança Pública (PSP).