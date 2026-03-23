Carreiras de autocarros passam a ter três dígitos na Madeira

As carreiras do transporte público rodoviário na Região Autónoma da Madeira passam a ser identificadas por números de três dígitos, no âmbito de um processo de unificação da rede SIGA.

A informação foi avançada, em comunicado de imprensa, pela Transportes Integrados e Intermodais da Madeira (Tiim), entidade responsável pela gestão do sistema.

A medida visa evitar a duplicação de numeração entre operadores distintos, não implicando alterações nos horários ou nos itinerários em vigor.

"A alteração é sobretudo numérica. Não existem mudanças nos itinerários nem nos horários habituais. O autocarro continuará a passar nos mesmos locais e às mesmas horas", clarifica a nota.

A mudança insere-se na estratégia de modernização da mobilidade regional, iniciada em Julho de 2024 com a implementação do sistema SIGA.

Esta nova etapa procura harmonizar a identificação das carreiras entre os vários operadores que actuam no arquipélago, designadamente a Companhia de Autocarros da Madeira (CAM), os Horários do Funchal (HF) e a SIGA Rodoeste.

Até agora, a coexistência de diferentes empresas originava situações de sobreposição de números, o que podia gerar confusão entre os passageiros. Um dos exemplos apontados era a existência de várias carreiras com o número 7, correspondendo a percursos distintos, como a ligação à Ribeira Brava, assegurada pela Rodoeste, e à Travessa do Pomar, operada pelos Horários do Funchal.

Com a nova numeração, cada carreira passa a ter um identificador único de três dígitos, eliminando repetições e facilitando a leitura da rede, sobretudo para quem utiliza diferentes operadores ou se desloca entre concelhos.

A implementação será faseada. Numa primeira fase, a nova designação será visível nos canais digitais, como os painéis informativos dos veículos e os sítios oficiais. Numa etapa posterior, a alteração será reflectida nos suportes físicos, incluindo a sinalética e a informação disponível nas paragens, explica a Tiim.

A nova grelha de numeração pode ser consultada on-line e estará também disponível em folhetos informativos nos postos de venda e atendimento dos operadores.