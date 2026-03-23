Muro cai em cima de casa e desaloja família

Foto Google Earth

Uma família ficou desalojada temporariamente após um muro ter caído e destruído parte da casa onde habitam na Estrada do Curral dos Romeiros, no Funchal.

O incidente deu-se ontem à tarde, pelas 14h20, quando o muro do quintal de uma casa caiu com o peso da terra molhada, atingindo a cozinha da habitação vizinha.

Os habitantes tiveram de ser realojados, tendo encontrado abrigo em casa de familiares. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses acorreram ao incidente.

